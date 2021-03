Detro-RJ realiza leilão com 135 lotes na próxima segunda-feira (22)

O Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ) realizará leilão com 135 lotes, entre carros, motos e veículos pesados, na próxima segunda-feira (22/03), às 10h. Os lances poderão ser dados de forma on-line ou presencial. A modalidade presencial ocorre na Estrada dos Bandeirantes, 28.137, em Vargem Grande. Em função da pandemia de Covid-19, é obrigatório o uso de máscara. Também será disponibilizado álcool em gel e mantido distanciamento entre os assentos.

Para participar, basta se cadastrar no site do leiloeiro (www.rebocarleiloes.com.br). As informações são confidenciais e guardadas em sigilo, sendo utilizadas para emissão de nota fiscal. É importante lembrar que os veículos arrematados devem ser retirados do depósito no estado em que foram adquiridos.

As fotos ilustrativas e descrições dos lotes podem ser vistas no site. Na sexta-feira (19/03), das 10h às 16h, os interessados podem visualizar os veículos a serem leiloados, na Estrada dos Bandeirantes, 28.137. Para tal, é preciso agendar pelos seguintes canais: Whatsapp (21) 99862-9879, telefone (21) 3950-1772 / 3950-1768 ou e-mail leilao@rebocarremocoes.com.br.