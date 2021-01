Dez bares da Rua Porto Alegre, em Cabo Frio, são notificados por música alta

Dez bares da Rua Porto Alegre foram notificados pela Prefeitura de Cabo Frio, na madrugada desta quarta-feira, para a suspensão de som mecânico e ao vivo.



O motivo é o transtorno causado pela utilização de música em alto volume, extrapolando os limites legalmente impostos para a proteção da saúde e sossego públicos. Agentes das secretarias municipais de Saneamento e Meio Ambiente, e de Direitos Humanos e Segurança Pública, foram aos estabelecimentos para entregar o termo de notificação aos proprietários.

O objetivo do governo é combater a poluição sonora em diversos pontos da cidade, em atendimento às solicitações feitas por moradores. Segundo o secretário de Saneamento e Meio Ambiente, Juarez Lopes, os estabelecimentos notificados nesta operação já receberam outras advertências para a suspensão e adequação do som, além de multas. Três deles são réus em Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.