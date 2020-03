´Dia D´ de vacinação contra sarampo, rubéola e caxumba, acontece neste sábado em Arraial do Cabo

Neste sábado (7), acontece o “Dia D” de vacinação em Arraial do Cabo, que estará disponibilizando a vacina Tríplice Viral para a população. A imunização tem como objetivo proteger as crianças a partir de 6 anos e adultos até 59 anos, contra o sarampo, a rubéola e a caxumba.

A campanha também é uma oportunidade de verificar o cartão de vacinas e reforçar a proteção, com foco na importância da imunização e na atualização cartões de vacinas desatualizados.

No município cabista a vacina estará sendo aplicada nos Postos de Saúde, e um ponto de apoio para vacinação também estará disponível no ônibus móvel, em frente ao Estádio Hermenegildo Barcellos, no centro da cidade. O atendimento acontece de 8h às 12h.

A iniciativa é da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, juntamente com as Secretarias Municipais de Saúde. É importante lembrar que as crianças que já possuem duas doses de tríplice viral não precisam se vacinar novamente. O mesmo vale para os jovens, por isso a importância de apresentar o cartão de vacinação.

Lembre-se que a vacinação é a única forma de garantir a proteção contra a doença.