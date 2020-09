Dia da Árvore é comemorado com plantio de mudas no Morro do Milagre

Para celebrar o Dia da Árvore, comemorado nesta segunda-feira (21/09), e antecipar parte do projeto de instalação de um parquinho infantil, a Secretaria de Meio Ambiente, Lagoa e Saneamento de São Pedro da Aldeia plantou oito palmeiras no bairro Morro do Milagre. O plantio, que simbolicamente celebra a data reservada para a reflexão sobre a importância das árvores para o ser humano, trará mais sombra, verde e vida para a comunidade daquela localidade, que, em breve, desfrutará de um novo espaço de lazer para as crianças.

Os moradores de São Pedro da Aldeia que quiserem dar exemplos de cidadania e plantar árvores, auxiliando, assim, no equilíbrio climático e na qualidade ambiental, podem contar com o apoio do Horto Escola Artesanal. A unidade produz, aproximadamente, 20 mil mudas diversas por ano e as distribui de forma gratuita, tanto para moradores quanto para escolas, instituições, igrejas e produtores rurais, entre outros.

O Horto Municipal conta com mudas de árvores frutíferas, exóticas, nativas e até ameaçadas de extinção, como a Araçá, Grumixama e Guaquica. A maior produção é de espécies nativas e com potencial paisagístico, como Aroeira, Ipês, Pata-de-Vaca, Pau-Ferro e Pau-Brasil. A unidade está localizada na Rodovia Amaral Peixoto, na altura do km 107, no bairro Balneário das Conchas.

Fotos: Renato Fulgoni