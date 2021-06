Dia de inauguração em escola do Baixo Grande, em São Pedro da Aldeia

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia está inaugurando a quadra poliestiva da E. M. Profª Maria Celeste de Campos, localizada no Baixo Grande.

A cerimônia, que conta com a presença das autoridades municipais, teve início com um breve histórico sobre a unidade.

Entre esta quarta (30/06) e quinta-feira (01/07), serão três quadras poliesportivas inauguradas, incluindo uma na zona rural.

A próxima solenidade será na E. M. Dulce Jotta de Souza, no bairro São João, às 15h.

As obras fazem parte do pacote de intervenções das escolas do município, que irá totalizar oito novas estruturas para práticas esportivas com conforto e qualidade para os alunos aldeenses.