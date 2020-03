Dia Municipal dos Quilombolas será comemorado com festividades em Búzios

No dia 16 de março (segunda-feira) é comemorado o Dia Municipal dos Quilombolas. Para marcar a data, várias atividades serão realizadas. A programação começa no sábado (14/03), às 9h, com circuito turístico para convidados, percorrendo Orla Bardot, praias do Centro e mirantes de Búzios.

No domingo (15/03), a partir das 9h, o tour acontecerá no bairro da Rasa, com um passeio pelas trilhas ecológicas e pontos históricos, como a Ponta do Pai Vitório, Mangue de Pedra e outros locais que fazem parte da cultura quilombola.

O encerramento das atividades comemorativas acontece no dia 16/03 (segunda-feira), a partir das 10h, na sede do Quilombo da Baía Formosa. A programação deste dia inclui roda de conversa, exposição de artesanato, apresentações de dança e de canto. Os convidados participarão de um almoço onde será apresentada a típica culinária quilombola, marcando o fim da festividade.