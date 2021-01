O prefeito Marcelo Magno teve retorno, nesta segunda-feira, dia 4, do memorando com a concordância do presidente diretor da Fundação Butantan, Rui Curi, para fornecimento, assim que possível, de 100 mil doses da vacina Covid-19, desenvolvida pela instituição em parceria com a Sinovac Biotech.



A negociação para compra das vacinas começou no dia 30 de dezembro de 2020, antes mesmo que o prefeito tomasse posse.