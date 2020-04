Distribuição de cestas básicas em Búzios começa nesta quinta-feira

A Prefeitura de Búzios começou a receber nesta terça-feira, dia 07, uma parte das 19.000 (dezenove mil) cestas básicas, compradas para serem distribuídas às famílias buzianas que necessitem de ajuda, neste momento. Nesta quinta-feira, dia 09, a distribuição das Cestas Básicas da prefeitura será iniciada para as famílias de alunos matriculados na rede municipal e que morem em Búzios, cadastradas no programa Bolsa Família. A ação será direcionada, em seguida, para famílias carentes identificadas pelos serviços sociais municipais.

Cada família poderá receber uma cesta, que será entregue na escola onde o filho mais novo estiver matriculado. Os responsáveis devem se apresentar munidos de documento de identidade, com foto, e do cartão do Bolsa Família, no horário do turno de aula da criança. As famílias de alunos do terceiro turno das escolas Paulo Freire e Nicomedes deverão comparecer à unidade escolar na parte da tarde, entre às 14 h e 17 h. Lembramos que todas as medidas de higienização e distanciamento de 1,5 m entre cada pessoa deverão ser observadas, nas escolas.

As cestas básicas que serão fornecidas pela prefeitura são compostas de 22 itens de alimentação e higiene, chegando a pesar mais de 20 kg.

As demais famílias de alunos da rede municipal, que moram em Búzios, receberão cestas básicas constituídas de alimentos que seriam destinados à merenda escolar e artigos de higiene. A primeira etapa da distribuição será feita a partir desta sexta-feira, dia 10, para famílias de alunos da educação infantil (creches e pré-escolar). Estas famílias serão contactadas pela Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, para que possam buscar suas cestas nas unidades escolares.