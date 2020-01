DJ Leozinho agita o Ano Novo da Praia Forte pela quarta vez

O DJ Leozinho, uma das atrações do réveillon em Cabo Frio, promete sacudir a Praia do Forte. O mais jovem DJ da região já está familiarizado com o maior e principal palco da região, afinal ele vai comandar no principal cartão postal da cidade pelo quarto ano consecutivo com a certeza de que não vai deixar ninguém parado, com uma playlist com hits e batidas que vão transformar as areias numa pista de alegria e diversão.

A música está no DNA do DJ Leozinho, um “veterano” de apenas 17 anos cuja paixão pelas mesas de som, sintetizadores e toda a parafernália do mundo da música, ele herdou do pai o principal operador de som da região Silvano, conhecido como Mapinha Jr.

— Léo começou cedo, aos seis anos de idade gostava de mexer nos equipamentos, conta Mapinha que não só incentivava e apoiava como também ensinava os segredos da profissão ao filho.

Leozinho começou a carreira aos onze anos de idade mas foi somente aos 13 que o garoto se profissionalizou e se transformou num dos melhores DJ´s da Região dos Lagos. A estreia aconteceu em 2015 no “Samba Do Bem”. Leozinho lembra que aquele foi um dos dias mais felizes da vida dele.

Leozinho é o DJ dos grandes públicos. Ele tem no currículo eventos como Cabo Folia, Samba São Pedro , Festa da Alegria e três réveillon de Cabo Frio, além de ter aberto, durante dois anos, o Festival de Verão de Rio das Ostras, e animado o Carnaval de São Pedro da Aldeia e Arraial do Cabo, e o Arraiá dos Emoticons. Ele também está presente nas redes sociais @Dj Leozinho Almeidaoficial e tem um canal no You Tube.