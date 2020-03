Dobradinha de forró nesta terça na Praça da Cidadania, em Cabo Frio

A dobradinha clássica de forró que acontece toda semana na Praça da Cidadania ao lado do Museu do Surfe, está de volta. Na terça-feira (10) o aulão colaborativo do Projeto “Forró na Praça” anima os participantes a partir das 19h30. Na quarta-feira (11) o baile Forró do Forte chega com um “arrumadinho”, termo utilizado para músicos que se juntam para uma apresentação específica, a partir das 20h30. Ambos eventos acontecem com apoio das secretarias de Cultura e Turismo.



A aula de terça-feira acontece com o professor João Luiz Antunes apresentando ao público o forró pé de serra, estilo que se espalha cada vez mais pelo Rio de Janeiro. Segundo o professor, o estilo começou nos festivais de forró de Itaúnas e hoje a maioria dos casais que praticam forró na região dança nessa cadência. Ao final da aula, o chapéu é passado para que os alunos possam contribuir para que o projeto continue acontecendo.



Na quarta-feira, o baile Forró do Forte acontece a partir das 20h30 com o “arrumadinho” dos músicos Márcio Malagueta, Hugo Malta, Júlia Lima e Tayna Spíndola, que apresentarão um pouco de seus repertórios no primeiro show que o Forró do Forte recebe.