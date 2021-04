Dois bares são interditados em Tamoios por promoverem eventos

Reforçando as ações de fiscalização de prevenção ao coronavírus, as equipes da Prefeitura realizaram na noite de sexta-feira, uma força-tarefa nos estabelecimentos comerciais de Tamoios, em Cabo Frio.

A operação resultou na interdição de dois bares que atuam com promoção de eventos.



Os dois estabelecimentos estão localizados na orla da praia de Tamoios e já eram alvos de denúncias na Ouvidoria do Município e no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPERJ) por promoverem eventos com aglomeração até à madrugada. Segundo a Vigilância Sanitária, os dois bares não possuem licença sanitária e um deles já havia sido notificado na última quarta-feira.

A ação conjunta foi realizada pelas equipes da Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento, da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), Vigilância Sanitária e Postura, fiscalizando o cumprimento do decreto de prevenção à Covid-19 em vigor e as licenças obrigatórias de funcionamento.