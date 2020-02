Dois filhotes de cobras são resgatados nesta manhã em um condomínio de Iguaba Grande

Dois filhotes de cobras foram resgatados, na manhã desta sexta-feira, dia 07, no Condomínio dos Ubás, em Iguaba Grande.

As duas espécies, jararacuçu e jararaca (também chamada de jararaca dorminhoca por “fingir” que está dormindo antes de dar o bote), possuem veneno necrosante, que pode ser mortal.

O resgate foi feito pelos GM Francisco Faria e GM Ronaldo Rosa, do Grupamento Ambiental de Iguaba Grande.

Embora filhotes, elas podem chegar a 2,5 metros quando adultas. A jararacuçú é considerada a segunda maior serpente peçonhenta do Brasil, ficando somente atrás das surucucus. Já a jararaca, segundo o Instituto Butantã, é a campeã dos acidentes com cobras no Brasil, sendo responsável por 87% dos casos. As duas cobras foram levadas e soltas na Serra de Sapeatiba. Caso notem a presença de cobras ou outros animais peçonhentos, a recomendação é não tentar capturar por conta própria, e acionar a Guarda Ambiental imediatamente pelo telefone (22) 98153-2200.