Dois homens são presos após assalto a joalheria em Rio das Ostras

Dois homens foram presos em flagrante na tarde desta quarta-feira (2) depois assaltarem uma joalheria em Rio das Ostras, no interior do Rio. De acordo com a Polícia Civil, os homens estavam armados e tentaram fugir correndo pelas ruas do Centro quando foram rendidos por um policial.

A polícia conseguiu recuperar as mercadorias roubadas. Segundo a polícia, o material tem valor estimado de R$ 200 mil. Um policial civil da 128ª DP estava circulando pela Centro e viu os suspeitos correndo carregando um saco grande. Os homens foram presos com apoio da Polícia Militar.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento do assalto.

Além da mercadoria recuperada, a polícia apreendeu um revólver calibre 38 com seis munições, uma pistola 9 mm com um carregador com 15 munições e uma moto.

Os homens foram encaminhados para a delegacia e serão transferidos para um presídio na cidade do Rio de Janeiro.