Dois homens são presos por tráfico de drogas em Búzios

Nesta terça-feira, dia 02, seguindo as diretrizes do CMDT da 5ª CIA Tenente Madureira a Guarnição se posicionou de forma velada e pode observar C.S.H., de 36 anos, e L.S.S., de 35 anos, na prática de tráfico de drogas, na Rua Brasil, em Cem Braças, em Armação dos Búzios.

Em um momento C.S.H. entrou em uma residência, pegou um material e entregou a uma pessoa que antes havia falado com a mesma.

Após esta confirmação a guarnição se dirigiu até C.S.H. e a deteve com uma pequena fração do material citado, ao ser indegada a mesma confirmou estar na prática do tráfico de drogas, foi feito busca no referido endereço onde havia se dirigido e foi encontrado o restante do material citado.

Diante dos fatos o mesmo foi conduzido a 127° DP, onde foi feita a apreensão do material e os dois ficaram Presos no ART. 33 da lei 11.343/2006.

MATERIAL:

25 Pinos de Cocaína

R$ 1060,00 em Espécie

Farto material p/ endolação