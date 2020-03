Dois ônibus de turismo ainda estão em Cabo Frio

Dois ônibus de turismo ainda se encontram estacionados no Terminal de Ônibus de Turismo (TOT), nesta quinta-feira, dia 19, em Cabo Frio.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, a previsão é de que um deles deixe a cidade até o fim do dia de hoje e o outro no dia 22, com possibilidade de seguir viagem antes dessa data.

É importante destacar que todos os veículos chegaram à cidade em data anterior ao Decreto Municipal 6.205, de 16/03/2020, que proíbe o acesso, circulação e permanência dos veículos de turismo oriundos de outros municípios para Cabo Frio.