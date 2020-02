Dois são detidos após realizarem uma série de furtos em lojas na Rua das Pedras, em Búzios

Na quarta-feira, dia 19, por determinação de 5° CIA, uma guarnição procedeu a loja da Chllli Beans, localizada na Rua das Pedras, n° 252, em Armação dos Búzios, para atender ocorrência de furto.

No local, foi feito um contato com a gerente E logo a equipe logrou êxito em deter R.S.C. e A.R.M. no interior da loja com um relógio, que confessou ter subtraído do mostruário. Ao revistar a mochila dos acusados foram encontrados vários itens como bermudas, óculos e camisas.

Ato contínuo fora feito contato com representante da loja Fuel, com o supervisor das Lojas Americanas, que também haviam sido vítimas dos acusados.

Diante dos fatos Guarnição procedeu com às vítimas e autores para 127° DP Búzios e posteriormente a 126° DP Cabo Frio, Central de Flagrantes, onde ambos foram autuados no art 155 do C.P. permanecendo presos.

MATERIAL:

10 CAMISAS

3 ÓCULOS

4 BERMUDAS

1RELÓGIO