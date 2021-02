Dono de farmácia é assassinado após reagir a assalto em Búzios

Um homem identificado como João Pimentel, proprietário de uma farmácia em Búzios, foi morto a tiros na noite deste domingo (14) após reagir a um assalto em seu estabelecimento, que fica localizada na Rua José Bento Ribeiro Dantas.

De acordo com a polícia, a vítima chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Rodolfo Perissé, mas não resistiu aos ferimentos. Conhecido como João da Farmácia, o comerciante era muito querido pela vizinhança. Ainda de acordo com a polícia, o assaltante fugiu em uma moto e logo depois a abandonou no bairro Brava, Centro do município. O autor do crime ainda não foi localizado.

Caso tenha informações, entre em contato com a Polícia pelos números 21 22531177 ou 190.

Fonte: Prensa de Babel