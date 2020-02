Dono encontra cavalo morto com coração e parte da perna arrancados em Búzios

Um cavalo foi encontrado morto com uma corda no pescoço e partes do corpo dilaceradas nesta quarta-feira, dia 05, no bairro Rasa, em Armação dos Búzios.

Nas imagens que circulam em redes sociais o animal de grande porte aparece com o coração e parte da perna arrancados.

O animal pertencia a José Rudiney Costa, mais conhecido como “Nei” há 22 anos. A esposa dele, Adriana da Conceição Gonçalves, contou que o marido colocou o cavalo na baia, como de costume, pela manhã e quando voltou mais tarde ele havia sumido. Após horas de procura, o dono encontrou o animal morto em um local bem distante de onde havia deixado.

“Eu acredito que ele foi sufocado e depois retiraram as partes, pois era um cavalo forte e de grande porte. Não teria como alguém fazer o que fizeram com ele vivo”, relatou Andreia. Segundo ela, o marido está muito abalado, pois criava o cavalo como animal de estimação e membro da família.

Nas redes sociais, os buzianos prestam seu apoio ao dono e afirmam que o animal era muito bem tratado, não sofria maus-tratos e não era abandonado.

O caso foi registrado na 127ª Delegacia de Polícia e o caso será investigado como maus-tratos. Não há informações sobre quem pode ter o responsável pelo crime.