Dose de reforço contra a covid-19 em Cabo Frio chega ao grupo de 50 anos ou mais

Cabo Frio inicia nesta semana a aplicação da dose de reforço da vacina contra a covid-19, em pessoas com 50 anos ou mais, que tenham se imunizado com as duas doses há mais de cinco meses na cidade. A medida foi autorizada pelo Ministério da Saúde e determinada em nota técnica enviada ao município.

Os profissionais de saúde que tenham tomado as duas doses há pelo menos cinco meses também serão atendidos com a dose de reforço. Além deste grupo, Cabo Frio segue realizando a repescagem em pessoas acima de 12 anos que ainda não tomaram a primeira dose da vacina.

Com exceção dos acamados, que serão imunizados em casa, as demais pessoas deste grupo serão atendidas de terça (23) a sexta-feira (26), das 9h às 15h, nas unidades de saúde que fazem a vacinação contra a covid-19. Na terça e quinta-feira (25) também é dia de dose de reforço para pessoas de 18 a 59 anos com alto grau de imunossupressão, que tenham se imunizado há mais de 28 dias com a segunda dose da vacina. Este grupo será vacinado no Posto de Atendimento Médico (PAM) de São Cristóvão, e nas Estratégias Saúde da Família (ESF) dos bairros Monte Alegre, Tangará e Botafogo.

Para receber a vacina, todos os integrantes do grupo da próxima semana, sem exceções, precisam apresentar documento de identidade oficial com foto, CPF ou cartão do SUS e carteira de vacinação comprovando que as doses anteriores foram recebidas em Cabo Frio. Os profissionais de saúde devem apresentar comprovante de vínculo ativo.

Quem tem comorbidade ou alto grau de imunossupressão deve apresentar, ainda, documentos que comprovem a condição, como cópia de atestados, laudos, prescrições, relatórios médicos e/ou exames complementares. A lista das doenças definidas pelo Ministério da Saúde está no site da Prefeitura (www.cabofrio.rj.gov.br).

Para a primeira dose, os menores de 15 anos deverão estar acompanhados do responsável e apresentar o documento de autorização disponível no site da Prefeitura. No caso de impossibilidade da presença do responsável, o jovem deverá estar acompanhado de uma pessoa maior de idade, munida da declaração de próprio punho do responsável. A Secretaria Municipal de Saúde recomenda o preenchimento da autorização antecipadamente para agilizar o tempo de atendimento nos postos de vacinação.

Quem está acamado permanece recebendo a primeira e segunda doses da vacina em domicílio, às segundas-feiras, mediante agendamento prévio pelo e-mail: acamadoscovid@cabofrio.rj.gov.br. Para isso basta informar nome completo de quem será vacinado, sexo, data de nascimento, CPF, endereço completo com ponto de referência e telefone de contato. Quem recebeu a primeira dose deve enviar a foto do cartão de vacinação.

REDUÇÃO INTERVALO PFIZER

O intervalo entre a primeira e a segunda dose da Pfizer passou de oito para 21 dias. A nova norma segue determinação do Ministério da Saúde. Quem já completou 21 dias de intervalo deste imunizante deve comparecer nas unidades de saúde para receber a segunda dose.

SEGUNDA DOSE DA VACINA PFIZER E CORONAVAC

A aplicação da segunda dose dos imunizantes Pfizer e CoronaVac acontecerá nas unidades de saúde que fazem a imunização contra a Covid-19, de terça (23) a sexta-feira (26), das 9h às 15h. Caso a data marcada no cartão de vacinação seja em um fim de semana ou feriado, o morador deve se imunizar no próximo dia útil à data agendada.

Para receber a vacina, é preciso apresentar documento de identidade oficial com foto, CPF ou cartão do SUS. É obrigatório apresentar, também, a carteira de vacinação comprovando que a aplicação da primeira dose realizada em Cabo Frio.

SEGUNDA DOSE ASTRAZENECA

A aplicação da segunda dose da vacina AstraZeneca acontece nesta semana somente na UBS Itajuru e nas ESF Jardim Peró e Samburá, de terça (23) a sexta (26), das 9h às 15h. O PAM de São Cristóvão também estará aplicando a segunda dose da vacina AstraZeneca somente na terça (23) e quinta (25), das 9h às 15h.

ONDE SE VACINAR:

DOSE REFORÇO PARA PESSOAS DE 18 A 59 ANOS COM ALTO GRAU DE IMUNOSSUPRESSÃO

PAM de São Cristóvão – Rua Manoel José de Carvalho, 97

ESF Monte Alegre – Rua Dr. Cardoso da Fonseca, s/nº

ESF Tangará – Rua Castro Alves, s/nº

ESF Botafogo- Estrada de Botafogo, s/nº

DEMAIS GRUPOS DA SEMANA

1º DISTRITO

ESF Jardim Náutilus – Rua Guiana, s/nº

ESF Guarani – Rua Duarte da Costa, nº 37

ESF Jardim Caiçara – Rua Inglaterra, nº 478

ESF Praia do Siqueira/Palmeiras – Travessa Amapá, s/nº

ESF Vila Nova – Rua José Paes de Abreu, nº 510

ESF Jacaré – Rua Samuel Bessa, s/nº

ESF Peró – Rua Olivia Lopes, s/nº

ESF Monte Alegre – Rua Dr. Cardoso da Fonseca, s/nº

ESF Jardim Peró – Rua Paraná, nº 51

ESF Tangará – Rua Castro Alves, s/nº

UBS Itajuru – Rua José Gomes da Silva s/nº

2º DISTRITO

ESF Florestinha – Rua Espera Feliz, s/nº

ESF Maria Joaquina – Rua da Harmonia, s/nº

ESF São Jacinto – Estrada de São Jacinto, s/nº

ESF Nova Califórnia – Rua das Pacas, Qd B, Lt38

ESF Samburá – Rodovia Amaral Peixoto Km 135

ESF Botafogo- Estrada de Botafogo, s/nº

ESF Angelim – Estrada do Angelim, s/nº, Pacheco

ESF Araçá – Estrada do Araçá, s/nº