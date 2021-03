Dr. Helcio Azevedo afirma que se não fechar Cabo Frio vai morrer gente no corredor do hospital

Dr. Helcio Azevedo, sócio do Hospital Santa Izabel, em Cabo Frio, em reunião na noite de terça-feira, dia 23, no Gabinete do prefeito José Bonifácio afirmou que tem que tomar alguma atitude drástica ou não terá o que se fazer para população cabofriense em relação do Covid-19.

“Eu entendo que o hospital vai perder dinheiro, não vai fazer mais cirurgia eletiva, não vai ter ambulatório. Eu entendo os comerciantes, mas eu acho que nesse momento tem que ser fechado. Tudo que engloba lazer tem que ser fechado, porque se vier para Cabo Frio essa multidão que está para vir, eu não sei o que vai acontecer, vai morrer gente no corredor. Na Clinerp, está lotada e atendimento é particular. Se a coisa não estancar, eu não sei aonde vai parar”, disse.

Dr. Helcio ainda falou sobre os remédios que subiram os preços, que o governo federal já não faz mais nada. A justiça não determina nada, e eles não têm como comprar.

“Então, hoje eu estou muito mais preocupado e tudo é lazer tem que fechar, inclusive as igrejas. Um período de 10 dias para ver se a gente consegue dar uma freada, não sei se vamos conseguir”, finalizou.