Dr. Serginho afirma que está em buscas informações sobre os alunos sem aulas em Cabo Frio

Na manhã desta quarta-feira, dia 12, o deputado estadual, Dr. Serginho, está no Conselho Tutelar de Cabo Frio.

De acordo com Dr. Serginho, muitas mães o procuraram para falar que não têm conseguido efetuar as matrículas de seus filhos nas escolas municipais de Cabo Frio.

“Cabo Frio está vivendo uma crise na Educação. O ano letivo do ano anterior ainda não terminou e o professores não recebem seus salários. Isso é absurdo, a data do ano letivo de 2020 já se iniciou. Hoje vamos oficiar a Secretaria de Educação do município e do estado. Sem educação perderemos toda uma geração de estudantes em Cabo Frio. Vou solicitar auxílio e se for o caso intervenção da Secretaria de Educação do Estado”, disse o deputado.