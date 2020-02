Dr. Serginho afirma que vai investigar a crise no abastecimento de água no Estado

De volta aos trabalhos, durante a primeira sessão plenária do ano na Alerj, o deputado estadual Dr. Serginho solicitou à presidência da Casa a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar causas e culpados da a crise no abastecimento de água que atinge a região metropolitana.

“Não é possível que haja omissão do parlamento em relação a um problema que tem afetado toda a população do estado. É surreal que, em pleno 2020, estejamos enfrentando uma situação em que a população tenha que consumir água com gosto e cheiro de terra – e, para piorar, esta semana com a presença de detergente. Exigimos uma solução rápida por parte da Cedae e do Governo do Estado: a saúde dos cidadãos está em risco. A população pode contar com o nosso empenho, pois a batalha não está vencida e não vamos esmorecer”, disse o deputado Dr. Serginho.