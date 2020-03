Dr. Serginho é expulso do PSL e fica com caminho livre para se candidatar a Prefeito de Cabo Frio

O deputado estadual Doutor Serginho recebeu o sinal verde para se candidatar a Prefeito de Cabo Frio, nas eleições deste ano.

Dr. Serginho foi expulso do PSL nesta sexta-feira, dia 13.

Apesar do racha interno do partido entre bolsonaristas e governistas, a saída de Serginho foi negociada — com intermediação do próprio senador Flávio Bolsonaro (sem partido) e do presidente nacional da legenda, Luciano Bivar, depois de negociações frutíferas com a Executiva estadual.

Pela legislação eleitoral, o deputado poderia perder o mandato caso simplesmente trocasse de partido — e uma ação na Justiça, alegando justa causa, poderia não sair em tempo para garantir a campanha.

O destino de Serginho ainda é incerto, mas a bússola política aponta na direção do Republicanos, cujo presidente, Marcos Pereira, se prontificou a receber bolsonaristas de braços abertos.