Dr. Serginho participa de evento em Brasília para viabilizar a democratização de novas tecnologias

Na quarta-feira, dia 09, o Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, morador de Cabo Frio, Dr. Serginho, esteve em evento em Brasília para viabilizar a democratização das novas tecnologias para toda a população é uma das prioridades da Secretaria.



E um importante passo para desenvolver cidades mais modernas e sustentáveis aconteceu ontem, em Brasília.



A Enel, Leonardo e TIM, algumas das maiores empresas italianas nas áreas de tecnologia e inovação, assinaram um memorando de entendimento para desenvolver soluções conjuntas com objetivo de criar um modelo de cidade integrada.

O encontro aconteceu na embaixada da Itália em Brasília e uniu representantes das empresas com autoridades do Governo do Estado do Rio de Janeiro e do governo federal.

Além do secretário, Dr. Serginho, estiveram no evento o governador Cláudio Castro, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes, o secretário-executivo do Ministério das Comunicações, Vitor Menezes, e outras autoridades.