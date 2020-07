Dr. Serginho se reúne com Ministro do Meio Ambiente para regulamentar a pesca artesanal na Lagoa de Araruama

Nesta terça-feira, dia 07, o deputado estadual Dr. Serginho afirma que esteve com o Ministro do Meio Ambiente para abordar a regulamentação da pesca artesanal na Lagoa de Araruama.



“Essa medida traz para os pescadores a definição correta do período de defeso, malhagem da rede de pesca e redefinição as restrições existentes nas áreas 1, 2 e 3. A decisão é técnica para a devida proteção do ecossistema, mas os pescadores precisam ser ouvidos, pois são eles que vivenciam a nossa lagoa todos os dias. O problema da Lagoa está no derramamento de esgoto e não na pesca”, afirma.