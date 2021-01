Dr. Serginho se reúne com Prefeito de Búzios para oferecer cursos ao município

Com um imenso potencial econômico, Búzios é um dos destinos mais procurados pelos turistas que visitam a Região dos Lagos.



Sendo assim, Dr. Serginho pensando em como contribuir com o crescimento do município e levar as ações da SECTI para o local, se reuniu com o prefeito Alexandre Martins na última sexta-feira, dia 15.

“Conversamos sobre a necessidade de avanços e desenvolvimento da cidade e estipulamos estratégias para oferecer cursos da Faetec no município, de modo que capacite jovens e adultos que estão em busca de oportunidade no mercado do trabalho”, explicou Dr. Serginho.



Ainda foram discutidos assuntos como Centro de iniciação científica e a disponibilização de Wi-Fi gratuito nas praças buzianas.

É a SECTI levando inovação e desenvolvimento para todo o Estado!