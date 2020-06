Dr. Serginho se reúne com presidente Bolsonaro para discutir retomada da economia da região

O deputado estadual, Dr. Serginho, morador de Cabo Frio, está em Brasília, nesta terça-feira, dia 16.



Até o momento, o deputado disse que está em Brasília para um série de reuniões em busca de melhorias para o Rio de Janeiro, Cabo Frio e região.



“Através do diálogo e de muito trabalho venceremos a pandemia e essa crise econômica que faz o povo sofrer”, disse o deputado.





Na hora do almoço, Dr. Serginho se reuniu com o senador Flávio Bolsonaro e agora com o presidente Jair Bolsonaro.

“Agradeço ao presidente Jair Bolsonaro pela atenção destinada ao Estado do Rio de Janeiro, nossa Cabo Frio e Região dos Lagos. Em reunião realizada nessa terça, no Palácio do Planalto, discutimos a retomada da economia e a necessidade de desenvolvermos o turismo da Região dos Lagos. O Brasil vai avançar e sou mais um soldado dessa briga”, disse.