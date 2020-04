Dr. Serginho testa positivo para o Coronavírus

Na noite de quarta-feira, dia 29, o deputado estadual Dr. Serginho divulgou em suas redes sociais que testou positivo para o Coronavírus.

“Gostaria de compartilhar com vocês a informação que testei positivo para Coronavírus e já estou na fase final de tratamento com cloroquina, respeitando totalmente o isolamento para que eu não propague o vírus para outras pessoas. Continuo trabalhando de casa, participando de todas as sessões remotas da Alerj e portanto não acho correto usar uma doença como ferramenta política. Porém, o resultado dos meus exames foram criminosamente vazados para a imprensa, por isso, venho aqui dizer para vocês que estou bem, lutando pelo povo que sofre com essa crise e quase pronto para voltar 100% aos trabalhos”, disse o deputado.