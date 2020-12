Dr. Serginho toma posse do cargo de secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação

Sérgio Luiz Costa Azevedo Filho, o Dr. Serginho, deputado estadual, morador de Cabo Frio, é o novo secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação.



Sua nomeação saiu no Diário Oficial da última sexta-feira (27) e o novo secretário tomou posse do cargo na segunda-feira (30), no Palácio Guanabara.

Dr. Serginho é advogado com ampla experiência em administração pública. Formado em Direito pela Universidade Cândido Mendes e pós-graduado em Direito Público pela Universidade Estácio de Sá, foi eleito para o mandato de deputado estadual no período 2019/2023, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, e se afastou do cargo para assumir a pasta de Ciência, Tecnologia e Inovação.



Nascido em Cabo Frio, casado e pai de uma filha, traz no currículo uma carreira construída em municípios da Região dos Lagos fluminense, onde ocupou o cargo de procurador-geral na cidade natal e também em Arraial do Cabo e Armação dos Búzios.