Drive Thru do Papai Noel em shopping de Cabo Frio é adiado para o dia 22

Em 2020, até Papai Noel teve que se adaptar aos protocolos de distanciamento social. Sendo assim, a tradicional chegada do Bom Velhinho ao Shopping Park Lagos, em Cabo Frio, será no formato Drive Thru.



No domingo, dia 22 de novembro, das 16h às 19h, Noel estará em um palco com temática natalina aguardando as famílias que, de carro, irão atravessar uma passarela para interagir com ele, sem qualquer contato físico.



Na mesma data será inaugurada a Decoração de Natal, montada na Praça Sambaqui, com direito à Casa de Praia do Papai Noel. Por lá, tradicionais enfeites natalinos ganham elementos praianos: bóias salva-vidas substituem as guirlandas, enquanto as árvores ganham enfeites como estrelas-do-mar, conchas, peixinhos e siris.

E como o Bom Velhinho também está em home office, a presença física será substituída por um painel digital, com transmissão de vídeos com mensagens gravadas por Papai Noel. A decoração ficará em cartaz até o dia 06 de janeiro.

Faça o bem!

Que tal aproveitar o clima de Natal para fazer uma boa ação? A “Loja do Bem”, instalada no shopping e funcionando o ano inteiro, recebe doações de roupas, brinquedos, livros e objetos em geral em bom estado, que são encaminhadas para instituições sociais.

Cuidados

Lembrando que o uso de máscaras é obrigatório para clientes, funcionários e colaboradores do Park Lagos. Entre as recomendações estão o distanciamento seguro de 1,5m de outras pessoas e a utilização de álcool em gel regularmente durante a permanência no shopping.

Drive Thru do Papai Noel

Dia: 22 de novembro de 2020 – domingo

Hora: das 16h às 19h

Local: Estacionamento do Shopping Park Lagos (próximo ao Supermarket)

Evento gratuito

Casa de Verão do Papai Noel

De 15 de novembro de 2020 a 06 de janeiro de 2021