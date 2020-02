Drogas são apreendidas em Araruama

Na noite de domingo, dia 23, a PM realizou uma operação no bairro Clube dos Engenheiros, Araruama, após receber uma denúncia informando sobre a presença de elementos ligados ao tráfico de drogas.

As equipes entraram com cautela a pé em um terreno e observou que haviam duas pessoas em atitude suspeita , um deles estava com uma mochila e um rádio.

Antes da abordagem, os elementos perceberam a presença policial e entraram em fuga pulando muros e cercas conseguindo escapar, mas no local foram encontrados 700 buchas de maconha, 208 pinos de cocaína, 04 pedras de crack, 06 bases de carregador para rádio transmissor, 02 baterias e caderno com anotações do tráfico de drogas.

Todo o material foi deixado na delegacia de Araruama.