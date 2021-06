Duas mil pessoas não voltaram para tomar segunda dose da vacina contra a Covid-19 em Cabo Frio

Um levantamento divulgado pela Prefeitura de Cabo Frio revelou que 2.002 pessoas não voltaram para tomar a 2ª dose da vacina contra a Covid-19.

A Prefeitura está convocando esse público para o reforço do imunizante, na próxima semana, quando também ocorre a aplicação da primeira dose da vacina em pessoas entre 56 e 59 anos.

Segundo os dados, são 1.284 pessoas pendentes com a segunda dose da CoronaVac, e 718 pessoas, na faixa etária de 80 anos ou mais, pendentes com a segunda dose da AstraZeneca.

A cidade tem 11.320 casos confirmados de Covid e 600 mortes pela doença, desde o início da pandemia. A ocupação de leitos de UTI exclusivos para Covid está em 83%, e de enfermaria, em 28%, de acordo com a Prefeitura.

No momento, de acordo com o município, 23.376 pessoas estão no período de intervalo entre a primeira e a segunda dose da AstraZeneca. O número vai aumentando conforme avança a vacinação na cidade.

No comunicado divulgado na internet, a Prefeitura de Cabo Frio reforçou o alerta sobre a importância de a população tomar a segunda dose. O intervalo entre as doses da vacina Coronavac/Butantan é de 28 dias. Já o intervalo entre as doses da Vacina AstraZeneca/Fiocruz é de 3 meses.

Caso a pessoa contraia a doença, deve aguardar 30 dias após o resultado do exame positivo para dar continuidade ao esquema vacinal.

Onde procurar a dose atrasada

Para receber a segunda dose da CoronaVac, o cidadão deve agendar a vacinação na Unidade de Básica de Saúde (UBS) ou Estratégia Saúde da Família (ESF) do bairro mais próximo da residência, de terça a quinta-feira, de 9h às 16h, e na sexta-feira de 9h às 12h.

No ato do agendamento, deve ser informado o nome, e-mail, duas opções de número de telefone para contato e a data do aprazamento da vacina descrita no cartão de vacinação.

A segunda dose da AstraZeneca está sendo aplicada nas unidades de saúde específicas para a Covid-19, de terça a quinta-feira, das 9h às 16h, e na sexta-feira de 9h às 12h. As pessoas podem se imunizar também no Drive-thru, que funciona de terça a sexta-feira, das 9h às 15h.

Caso a data marcada no cartão de vacinação seja em um fim de semana, feriado, o morador deve se vacinar na semana seguinte à data agendada.

Para se vacinar com a segunda dose, a pessoa deve ter tomado a primeira dose em Cabo Frio e levar o documento oficial com foto, CPF ou Cartão Nacional do SUS, comprovante de residência e cartão de vacinação com a aplicação da primeira dose.