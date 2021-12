Duas mulheres alcoolizadas em Búzios colocam em risco vida de bebê de oito meses

Na noite de domingo, dia 26, enquanto fazia sua ronda de praxe na Orla Bardot, em Búzios, uma viatura da ROMU foi abordada por um casal que tinha uma denúncia grave: segundo eles, duas mulheres estavam embriagadas e com um bebê.

Ainda de acordo com o casal, uma das mulheres havia caído com a criança que, além de ser amamentada ao chão, estava sem vestimentas adequadas por conta do frio à beira mar.

De imediato, a guarnição foi até o local indicado e solicitou a presença do Conselho tutelar.

Enquanto o Conselho se dirigia ao local, as duas senhoras que já estavam completamente alteradas começaram a desacatar aos agentes.

A mãe do bebê tentou tomar a criança do colo de um cidadão que passava na hora e ofereceu ajuda. Para impedir que o bebê se machucasse com o show de horrores da mãe, os agentes foram obrigados a contê-la. Após contida e posta dentro da viatura, a ébria conseguiu quebrar um dos vidros do veículo em mais uma sessão de descontrole.

Com a chegada do conselho, todos foram para a DP.

Lá a amiga foi liberada.

O bebê, de apenas 8 meses, ficou sob os cuidados do Conselho tutelar.

Já a mãe recebeu algumas anotações criminais pra começar 2022: depredação do patrimônio público, maus tratos ao filho, agressão física a um dos agentes e desacato.