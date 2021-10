Educação de Arraial do Cabo recupera dois ônibus para transporte de alunos

Na última quinta-feira (7), a Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Educação, recebeu dois ônibus que estavam em manutenção. Os veículos foram totalmente recuperados para atender os alunos da rede pública municipal. Com a chegada desses transportes, agora o Município conta com seis ônibus que são utilizados para levar e buscar os estudantes nas escolas.

De acordo com a Secretária de Educação, Isalira Gomes, mais de 1.500 alunos da rede municipal são beneficiados com o transporte, sendo a maioria deles dos Distritos. “A nossa missão é zelar pela educação do Município e garantir o acesso de todos os estudantes às salas de aula também faz parte desse compromisso, principalmente agora com o retorno do ensino presencial” afirmou Isalira.