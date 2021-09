Educação de Arraial e IFRJ assinam convênio que oferece cursos de Meio Ambiente

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Educação assinou, na segunda-feira (27), um convênio com o Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ / Campus Arraial do Cabo, para oferecer aos alunos do 9º ano de escolaridade, matriculados na rede municipal, o curso de Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio. O início está previsto já para o segundo semestre letivo de 2021, no mês de novembro, e a duração é de três anos. O objetivo é formar técnicos de nível médio no eixo tecnológico “Ambiente e Saúde”, com habilitação “Técnico em Meio Ambiente”. A assinatura do termo de parceria foi assinado pela Secretária Isalira Gomes e pelo Diretor do IFRJ, Davi Barreto, na Câmara Municipal e contou com a presença de representantes do Instituto, da Educação e do Presidente da Casa Legislativa, Ângelo Macedo.

O curso forma profissionais para atuarem em indústrias e em organizações não-governamentais (ONGs); em programas de conservação e educação ambientais; em estações de tratamento de água e de efluentes; em centros de pesquisa, órgãos de fiscalização, laboratórios de controle de qualidade; no monitoramento de parâmetros ambientais; e em consultoria para a elaboração de estudos de impacto ambiental e melhoria dos processos produtivos.

É importante ressaltar que as aulas acontecerão no formato online e a expectativa é que o retorno presencial aconteça em março de 2022.

“Temos o privilégio de ter em Arraial do Cabo um Campus do Instituto Federal do Rio de Janeiro. É extremamente importante aproveitar essa oportunidade e ampliar as diversas parcerias possíveis, com o intuito de oportunizar aos nossos alunos todas as possibilidades de crescimento acadêmico e profissional. Pela primeira vez teremos uma turma inteira de moradores de Arraial do Cabo, no IFRJ”, comemorou Isalira Gomes.