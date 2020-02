Educação de Cabo Frio fará manifestação nesta sexta ao lado dos alunos do Rio Barbosa

Nesta sexta-feira, dia 07, trabalhadores da Educação municipal de Cabo Frio votaram na assembleia de quinta-feira, dia 06, a incorporação da luta pelo Colégio Municipal Rui Barbosa como parte do calendário oficial da greve da categoria.

“Estaremos amanhã junto aos estudantes, professores, funcionários, responsáveis e todos os apoiadores do colégio lutando contra a realocação da instituição no prédio onde atualmente funciona a Escola Municipal Luis Lindenberg. A avaliação geral da categoria é de que essa iniciativa é parte da ofensiva da prefeitura para fechar escolas de ensino médio do município começando por uma instituição que é referência na qualidade do ensino na região. Por isso, nos encontraremos na Praça Porto Rocha nesta sexta (07/02), às 14h, para manifestar nossa indignação e fortalecer a luta em defesa do Rui Barbosa”, afirma direção do Sepe Lagos.