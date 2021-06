Educação de Cabo Frio protesta na Câmara pelo pagamento dos salários atrasados e retomada do PasMed

Trabalhadores da educação aposentados estiveram nessa manhã, dia 15, na Câmara Municipal de Cabo Frio para protestar pelo pagamento dos salários atrasados de dezembro de 2020 e pela retomara do PasMed (Programa de Assistência Médica aos Servidores Municipais de Cabo Frio).



Os manifestantes estiveram presentes respeitando todas as recomendações sanitárias de uso de máscara, álcool a 70° e distanciamento físico.

Na calçada, em frente ao portão de entrada da Câmara, as educadoras conversaram com alguns parlamentares, como o presidente da casa, o vereador Miguel Alencar (DEM), e outros legisladores como Léo Mendes (DC), David Souza (PDT, líder do governo), Rodolfo de Rui (SD) e Wanderson Bento (PTB). O movimento cobrou que os parlamentares se posicionem a favor dos trabalhadores quanto a essa situação, que se arrasta há cerca de 6 meses.

Após o ato e a conversa com os vereadores na Câmara Municipal, os trabalhadores seguiram rumo à Secretaria de Fazenda para tentar conversar com a secretária de fazenda Daniella Mendes e ter acesso a informações mais transparentes sobre a real situação dos recursos para pagamentos dos aposentados.

O Sepe publicará em breve um vídeo com os informes da coordenadora do sindicato Narcisa da Conceição e da educadora aposentada Cecília Fernandez sobre a conversa com os vereadores e a secretária de fazenda.