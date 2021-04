Educação de Cabo Frio suspende atendimento presencial nas escolas até sexta

A Secretaria de Educação suspendeu o atendimento presencial nas escolas da rede municipal de ensino em Cabo Frio até sexta-feira (09). A decisão leva em consideração os dados da Covid-19 na cidade, que serão reavaliados semanalmente para determinar o retorno dos atendimentos.

A efetivação de matrículas on-line, que seria até esta terça-feira (6), será retomada quando houver segurança sanitária. Também serão remanejadas as datas para preenchimento de vagas remanescentes e lista de espera no sistema on-line para creche e pré-escola, no primeiro distrito, e creche, pré-escola, anos iniciais e finais do Ensino Fundamental no segundo distrito.

Pais e responsáveis podem solicitar documentos através dos canais disponibilizados pelas escolas, e as visitas agendadas para a realização do concurso público da administração municipal serão mantidas com a presença de apenas um funcionário, que acompanhará a vistoria seguindo as normas sanitárias em vigor.