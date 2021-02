Educação de São Pedro da Aldeia entra em greve

Em assembleia dos profissionais da Educação da Rede Municipal de São Pedro da Aldeia, na tarde de ontem, dia 18, os Profissionais deliberaram pela deflagração da Greve.

Entre as principais pautas, que norteiam o movimento Grevista, estão: a Segurança dos Profissionais, diante da obrigatoriedade da prestação do trabalho presencial, o fornecimento de equipamentos de proteção e a apresentação do Plano de imunização para todos os Profissionais da Educação.



Também há uma grande urgência na resolução da situação funcional dos Professores de Educação física (recreadores) que têm sido exigidos quanto à prestação do trabalho docente por mais de cinco anos enquanto a Prefeitura se nega em reconhecê-los como docentes.

Lembrando que o Sindicato recebeu, através de telefonema, convite para uma reunião com o Prefeito Fábio (ainda aguardamos a formalização do convite, via ofício) no dia 24 de Fevereiro.

“Ressaltamos que representantes da Base, escolhidos em assembleia, participarão da reunião. É, no mesmo dia, às 19h, haverá nova assembleia virtual dos Profissionais para deliberação quanto ao rumo do movimento”, diz nota do Sepe.