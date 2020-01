Educação de São Pedro da Aldeia vai reabrir hoje o sistema de pré-matrícula escolar com vagas restantes

Nesta quarta-feira (22), às 13h, a Secretaria de Educação de São Pedro da Aldeia vai reabrir o sistema de pré-matrícula escolar com as vagas restantes na rede municipal de ensino para o ano letivo de 2020. A inscrição deve ser feita no endereço eletrônico http://prematricula.pmspa.rj.gov.br até às 18h desta sexta-feira (24). A Secretaria terá um polo para dar suporte à população nos dias de inscrição, com horário de atendimento das 9h às 16h.

As unidades escolares com vagas esgotadas não aparecerão no sistema, assim como as creches que possuem lista de espera. Vão constar, apenas, os anos de escolaridade e escolas que ainda apresentarem vagas. As convocações da lista de espera da creche serão divulgadas posteriormente no site da Prefeitura de São Pedro da Aldeia.

As unidades escolares que ainda possuem vagas para creche IV são: Escola M. Aurelino Martins dos Santos, no bairro Colina; Escola M. Barnabé Mariano de Souza, na Cruz; Escola M. Carlota Rocha da Silva, na Ponta do Ambrósio; Escola M. Elízio Henrique de Paiva, na Flexeira; Escola M. Elízio Ignácio Rangel, no bairro Baleia; Escola M. Quilombola Dona Rosa Geralda da Silveira, em Botafogo; Escola M. São Francisco de Assis, no Parque Arruda; e Escola Mz. Elízio da Costa Moreira, em Três Vendas.

As vagas disponibilizadas poderão ser requeridas por solicitantes que confirmaram e que não confirmaram sua pré-matrícula na primeira fase na unidade escolar. Os alunos com os nomes confirmados terão a oportunidade de pleitear uma vaga em outra escola. Caso não consigam, permanecerão na escola já confirmada. Não haverá a possibilidade de alteração de escola em cadastro já feito, sendo necessária a realização de nova pré-matrícula.

Após a etapa online, os pais e responsáveis ou alunos maiores de idade deverão comparecer à escola selecionada no período de 27 a 29 de janeiro, das 8h às 17h, para apresentação dos documentos solicitados e efetivação da pré-matrícula.