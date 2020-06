Eleição para Conselho Municipal de Cultura de Cabo Frio tem 238 inscritos deferidos

A eleição para escolher os representantes da sociedade civil no Conselho Municipal de Cultura (CMC) para o biênio 2020/2022 acontece neste sábado (27). A votação será às 14h, pela plataforma Zoom. Foram deferidas 238 inscrições dentre candidatos e eleitores.

O link para acesso será disponibilizado pelo whats app. No mesmo dia, cada uma das 11 Câmaras Setoriais terá uma reunião com tempo delimitado para apresentar projetos e propostas dos artistas. As propostas organizadas pelas setoriais serão explanadas na plenária geral que acontece às 18h. O quadro de horários das reuniões é:

Carnaval, Artes Plásticas, Artesanato e Dança das 14h às 14h40 cada uma;

Literatura, Música, LGBTQI+ e Produção Cultural das 15h às 16h cada uma;

Artes Cênicas, Audiovisual e Cultural Afro das 16h às 17h30 cada uma;

Plenária geral das 18h às 19h30.

“As reuniões têm tempo específico e diferentes pois, segundo análise da comissão com base no número de inscritos em cada segmento, avaliamos que alguns que tiveram menos inscritos não necessitariam de tanto tempo de reunião, diferente de outros segmentos que contam com quase 50 pessoas, por exemplo”, explicou Pablo Magaton, membro da comissão de eleição do CMC.

Cada segmento deverá ter um mediador para organização e possíveis dúvidas. Na eleição, os candidatos serão previamente registrados na etapa de reuniões e em seguida serão apresentados pelo mediador. Logo após, cada um deles terá um tempo explanação. Por fim, o voto propriamente dito.

Para ser eleito, é obrigatório o comparecimento durante todo o processo de reuniões no dia 27. Confira a lista abaixo de candidatos e o número de eleitores que cada segmento possui:

Candidatos Artes Cênicas: Ravi Arrabal Heluy; Walter Ramos; Rafaela Solano; Felipe Coiote.

Total inscritos: 31

Candidatos Artes Plásticas: Liana Laura Turrini; Damiana Siqueira Cardoso; Sanderson Lucas Da Silva Rocha.

Total inscritos: 12

Candidatos Artesanato: Fábia Pereira Machado De Souza; Suzana Lages.

Total inscritos: 13

Candidatos Carnaval: João Batista De Freitas Felix.

Total inscritos: 8

Candidatos Cultura Afro: Dayse Freitas De Mesquita; Jaime José Da Silva; Tania Garabini; Andreia Fernandes Neves.

Total inscritos: 41

Candidatos Dança: Roberta Rodrigues Ferreira Dos Santos; Manoel Armando Ferreira Dos Santos; Ana Claudia Costa Mendes.

Total inscritos: 14

Candidatos Música: Daniel Plaisant Carneiro; Wagner Rago Da Costa; Rafael Sena; André Dourado.

Total inscritos: 18

Candidatos Produção Cultural: Gilmar Dias De Souza; Marcos Regis De Azevedo; Fábio Carvalho De Freitas.

Total inscritos: 17

Candidatos Lgbtqi+: Esteban Dominguez; Wellington Dos Santos; Bianca Vieira Dos Santos; Adriano Brisola.

Total inscritos: 24

Candidatos Literatura: Jaqueline Brum Casanas Motta; Keetherine Giovanessa; Rosana Andréia.

Total inscritos: 16

Candidatos Audiovisual: Whorton Chaves Marenga; Lucas Müller Mello; Ana Paula Azevedo Da Silva; Frederico Santa Rosa.

Total inscritos: 44