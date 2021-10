Empreendimento inagurado em São Pedro da Aldeia deve gerar 30 empregos diretos

Mais um empreendimento foi inaugurado no município. O prefeito, Fábio do Pastel, marcou presença no evento da Caoa Chery Lux na noite desta quarta-feira (13). A empresa fica no Polo Automotivo localizado no bairro Balneário, às margens da RJ-106.

O prefeito, Fábio do Pastel, parabenizou os sócios empresários da Caoa Chery Lux e demais concessionárias. “Parabéns por acreditarem no crescimento de São Pedro da Aldeia”, destacou.

Segundo os representantes da empresa, serão gerados cerca de 30 empregos diretos. As novas vagas atendem ao pedido do prefeito de que ao menos 70% dos funcionários contratados sejam do município.