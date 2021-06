Empresas Pet Friendly de Cabo Frio ganham certificação

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, e o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, Marcelo Queiroz, entregaram nesta segunda-feira, dia 31, o selo Pet Friendly as primeiras empresas cabo-frienses que foram certificadas como estabelecimentos amigos do pet.

A cerimônia foi realizada na Fazenda Campos Novos, em Tamoios, e contou ainda com a presença da secretária municipal de Agricultura e Pesca, Katyuscia Brito, dos secretários adjuntos de Mobilidade Urbana em Tamoios, Betinho Araújo, e de Obras e Serviços Públicos em Tamoios, Allan Nascimento, além do diretor financeiro da Alerj, Janio Mendes, entre outras autoridades. O prefeito aproveitou a oportunidade para agradecer a presença do secretário estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento e ressaltar que o selo será entregue aos estabelecimentos que atenderem as exigências para receber os pets.

A certificação Pet Friendly é uma iniciativa do Governo do Estado, coordenada pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, responsável pela Subsecretaria de Proteção e Bem-Estar Animal (RJPET), em parceria com a Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca.

O selo é dado a empresas como restaurantes, lojas, hotéis, bares, entre outros, que além de permitir o acesso de animais domésticos, possuem um local específico para os pets.