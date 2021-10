Encerramento da Campanha Outubro Rosa de Búzios será na Praia de Geribá

A Secretaria da Mulher e do Idoso, em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer, realiza neste sábado (30), às 09h, na Praia de Geribá (Posto 03), o encerramento da Campanha Outubro Rosa.

A Campanha contou com a realização de diversas atividades de conscientização, prevenção e mobilização sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama.

Para o seu encerramento, as mulheres poderão participar do evento que acontecerá na praia com a realização de ações como: autoexame da mama, torneio de queimada, aulão de alongamento e muito mais.

Haverá ainda a apresentação do Projeto Na Onda Delas, realizado pela Associação de Surf Feminino.

Iniciativas como estas tem grande relevância, pois abordam o tema com o objetivo de encorajar mulheres a realizarem seus exames com frequência e alertam sobre a importância de olhar com atenção para a saúde.