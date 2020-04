Encontro em Búzios aborda tema de cursos digitais

Aconteceu na última segunda-feira, dia 27, uma reunião do prefeito André Granado com a equipe da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia e com o Consultor de Tecnologia e Informação, Mauro Temer, que participou da reunião por videoconferência.

O encontro abordou a implementação do projeto “Cursos de Extensão Digital” na rede de ensino municipal, em parceria com universidades públicas e privadas, com o objetivo de oferecer à comunidade escolar e civil, cursos de Programação Digital, Tecnologia e Inovação Profissional.

Os cursos serão aplicados de forma gratuita, em ambiente interativo e moderno, contribuindo para o desenvolvimento de novas habilidades, de formação continuada e de inserção no ambiente digital.