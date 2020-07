Entrega de cestas básicas pela prefeitura continua em São Pedro da Aldeia

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, continua com o serviço de entrega de cestas básicas no município.

Ao todo, já foram beneficiados moradores de 32 bairros e centenas de famílias, afetadas pela crise causada pela pandemia do coronavírus. Os beneficiados incluem famílias já acompanhadas pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), inseridas no Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e no Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI).

De acordo com a Secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Olívia Sá, a entrega é feita de forma planejada. “Fazemos o planejamento em conjunto com as coordenações dos CRAS. Diariamente, os bairros recebem o carro da Secretaria, que faz a concessão do benefício de acordo com a área de abrangência de cada CRAS. Dessa forma, fazemos a cobertura completa do município ”, informou.

Para ter direito ao benefício a família já deve ser acompanhada por um dos CRAS do município ou se encontrar em situação de maior vulnerabilidade. Nesse caso, é necessário fazer o cadastro com uma das equipes técnicas de plantão nos Centros de Referência. O atendimento está sendo realizado todas segundas, quartas e sextas-feiras, das 8:30 às 14 horas.

ATENDIMENTO É FEITO NOS CRAS

Segundo a Diretora de Proteções Básica e Especial, Wanessa Garcia, a pessoa deve procurar o CRAS correspondente ao seu bairro. “O cadastramento para o benefício eventual de cesta básica é realizado por equipe técnica composta por assistente sociais e psicólogas. Ao receber o usuário, os profissionais, primeiramente, fazem a acolhida e a escuta qualificada. O segundo passo é registrar e filtrar a demanda de acordo com os critérios socais. Posteriormente, é realizada a concessão do benefício, conforme capacidade técnica e operacional. É importante que o interessado procure o CRAS que esteja dentro da área de abrangência do bairro onde mora”, informou Wanessa.

A cesta básica oferecida à população é composta de arroz, feijão, açúcar, farinha, macarrão, óleo, pó de café, extrato de tomate, farinha de trigo, fubá, papel higiênico, sabonete, creme dental, dentre outros itens.

Até o momento, já foram beneficiados com cestas básicas moradores dos bairros Alecrim, Baixo Grande, Baleia, Balneário, Boa Vista, Boqueirão, Botafogo, Campo Redondo, Centro, Colinas, Cruz, Estação, Flexeira, Fluminense, Jardim das Acácias, Jardim Primavera, Jardim Soledade, Morro do Milagre, Mossoró, Parque Arruda, Parque dois Meninos, Parque Estoril, Poço Fundo, Ponta do Ambrósio, Porto Da Aldeia, Porto do Carro, Praia do Sudoeste, Praia Linda, Recanto das Orquídeas, Recanto do Sol, Retiro, Rua do Fogo, São João, São José, São Mateus, Sergeira e Vinhateiro.