Entulhos são retirados dos bairros Ponta do Ambrósio e São João, em São Pedro da Aldeia

No último fim de semana, as ruas dos bairros Ponta do Ambrósio e São João, em São Pedro da Aldeia, receberam a visita da equipe da Secretaria de Serviços Públicos para a retirada de entulho. Mais de dez pontos com acúmulo de lixo foram identificados em esquinas e terrenos baldios. Periodicamente, as equipes municipais percorrem os bairros para fazer o recolhimento de materiais descartados indevidamente pela população, com auxílio de caminhões truck e retroescavadeiras.

No bairro Ponta do Ambrósio, foram retirados lixos acumulados em esquinas próximas à ponte Wilson Mendes. Já no bairro São João, o serviço chegou à Rua Marechal Castelo Branco. O secretário de Serviços Públicos, Elson Pires, salienta que o apoio dos moradores é muito importante para a conservação da limpeza urbana e também para a economia aos cofres públicos.

“O nosso trabalho é diário para atender uma demanda enorme, tanto para o recolhimento do lixo doméstico, quanto com o serviço dos caminhões de entulho e de galhos. Infelizmente, o que a gente observa é a falta da parceria com os moradores. Cada vez que as máquinas e os caminhões são deslocados para esses pontos, são recursos públicos que estão sendo gastos e investidos. Despesas que poderiam ser direcionadas a outras áreas ou em obras para a cidade se houvesse a conscientização e o apoio comunidade”, lembra o secretário.

COMO DENUNCIAR

Caso o morador identifique uma situação de despejo irregular de entulho em local inadequado, a Secretaria de Serviços Públicos orienta que entre em contato com a equipe pelo telefone (22) 2627-7055 ou envie uma mensagem de texto via aplicativo WhatsApp para o número 22 99610 5040 (Alô Cidadão).

Denúncias também podem ser feitas no setor de atendimento do Departamento de Fiscalização de Posturas, na sede da Secretaria de Urbanismo e Habitação, ou pelo e-mail posturas@pmspa.rj.gov.br.