Equipe de Obras de Cabo Frio realiza colocação de manilhas e paralelos em vários pontos da cidade

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Obras e da Coordenadoria-Geral de Serviços Públicos, executa cronograma de manutenção em diversos pontos da cidade. Esta semana, ao menos quatro ruas do Jardim Caiçara, além dos bairros Itajuru e Jardim Flamboyant tiveram colocação de manilhas e recolocação de paralelos.

Na Rua Índia, na altura do número 497, foi feita a primeira etapa da troca de manilha e na esquina com a Rua Edilson Duarte foi realizada a segunda etapa do serviço. Ao todo foram entregues 20 manilhas de 400mm. Ainda no Jardim Caiçara, na Rua Carlos Mendes entre a Ruas Inglaterra e Índia foram finalizados o assentamento de paralelo.

No Jardim Flamboyant, na Rua Leonor Azevedo Santa Rosa, as equipes fizeram a troca de tampão de PV. Já no bairro Itajuru, as equipes vão atuar em algumas melhorias a partir da doação feita pela Prolagos de 36 metros de tubos corrugados de 150mm. No Guarani, foi realizada a drenagem e reposição de trecho de paralelo da Rua Duarte da Costa esquina com a Rua Visconde de Cairu, além da troca de quatro manilhas de 400 mm em três afundamentos.