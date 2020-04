Equipe de vacinação contra a Influenza em Cabo Frio está em Tamoios nesta quarta

Agentes de saúde continuam a aplicação de doses, nesta quarta-feira (22), no bairro Unamar e nos loteamentos Vila Mar, Terra Mar, Santa Margarida e Long Beach em Tamoios. Idosos acima de 60 anos serão vacinadas em suas residências, portanto, é preciso ficar atento a passagens das equipes.

As doses serão aplicadas na segunda fase da campanha em profissionais das forças de segurança e salvamento, pacientes com doenças crônicas como hipertensão, diabetes e asma, pessoas privadas de liberdade, caminhoneiros e indígenas.

Estes devem procurar os seguintes locais, Centro de Saúde Oswaldo Cruz no Braga, Estratégia Saúde da Família do bairro Jardim Peró, Unidade Básica de Saúde do bairro Praia do Siqueira e Posto de Saúde de Unamar, no distrito de Tamoios. O público-alvo da segunda fase está sendo vacinado no posto de saúde.

Vale reforçar que a vacina contra influenza não protege contra o novo coronavírus, é uma campanha que ocorre todos os anos em todo o Brasil e as doses são enviadas ao município pelo governo do estado.