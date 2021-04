Equipe do ROMU de Búzios socorre motorista de um veículo caído em ribanceira

A Equipe do ROMU de Búzios, no sábado à noite (10), nas rondas diuturnos pelos bairros da cidade, avistou um veículo caído na ribanceira em João Fernandes, com o condutor preso no veículo.

Imediatamente a equipe entrou em ação, conseguindo retirar o motorista com rapidez, pois o receio dos agentes era que o carro descesse ainda mais, devido ao declive do terreno. O local estava muito escuro, o veículo também era escuro, não sendo possível a identificação do mesmo. Os Bombeiros foram acionados e o motorista devidamente socorrido e levado ao hospital Rodolfho Perissé.

O ROMU, além do pronto atendimento, também participa diariamente das ações de combate ao coronavírus, juntamente com equipes da Guarda Municipal de Búzios.